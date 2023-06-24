24 июня 2023 г. 13:56

Президент Литвы: кровавая война России обернулась против нее самой

 
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

На бунт, начатый в России главой "Вагнера" Евгения Пригожина, отреагировал президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, "кровавая война России бумерангом вернулась к ней самой", а новые обстоятельства должны будут оценить во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом президент писал в фейсбуке.

"То, что я прогнозировал в начале агрессии против Украины, сегодня становится реальностью. Кровавая война России бумерангом вернулась в Россию. Остается только сожалеть, что это не восстание гражданского общества, а частное войско, собранное в тюрьмах, но, что посеешь, то и пожнешь. Кремлевский режим столкнулся с тем, что сам же и создал", – констатировал президент.

По его словам, новые обстоятельства должны быть оценены на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Я не сомневаюсь, что на саммите НАТО в Вильнюсе нам придется оценить все новые обстоятельства. Выводы, которые я повторял коллегам не раз, – что ситуация с безопасностью на восточном фланге НАТО не улучшается, что она остается сложной и это связано с усугублением внутренних проблем в самой России, – побудит еще больше усилить силы сдерживания и передовой обороны Альянса. Наши решения должны быть решительными и адекватными", – сказал Науседа.

"Сегодняшние события в России могут означать минуту передышки для Украины. Для нас – необходимость подготовиться и к самым неожиданным сценариям. Ответственные ведомства власти следят за событиями в России, мы получаем достаточно информации и готовы к любому течению событий", – прибавил президент.

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