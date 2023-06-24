Президент Литвы: кровавая война России обернулась против нее самой

Об этом президент писал в фейсбуке.

"То, что я прогнозировал в начале агрессии против Украины, сегодня становится реальностью. Кровавая война России бумерангом вернулась в Россию. Остается только сожалеть, что это не восстание гражданского общества, а частное войско, собранное в тюрьмах, но, что посеешь, то и пожнешь. Кремлевский режим столкнулся с тем, что сам же и создал", – констатировал президент.

По его словам, новые обстоятельства должны быть оценены на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Я не сомневаюсь, что на саммите НАТО в Вильнюсе нам придется оценить все новые обстоятельства. Выводы, которые я повторял коллегам не раз, – что ситуация с безопасностью на восточном фланге НАТО не улучшается, что она остается сложной и это связано с усугублением внутренних проблем в самой России, – побудит еще больше усилить силы сдерживания и передовой обороны Альянса. Наши решения должны быть решительными и адекватными", – сказал Науседа.