2024.05.30 15:00

Президент Литвы критикует страны за медлительность в закупках боеприпасов для Украины: результат снова не равен декларациям

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В связи с тем, что только 4 из 18 стран, которые присоединились к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины, выполнили свои обязательства, президент Гитанас Науседа утверждает, что это не первый случай, когда декларации и действия не совпадают. Глава страны утверждает, что поднимет этот вопрос на международном саммите по вопросам мира в Украине, который состоится в следующем месяце, а также на саммитах Европейского совета и НАТО.

"Очень жаль, что некоторые решения озвучиваются громко, но реальный результат даже отдаленно не может сравниться с декларациями. Это большая проблема, и наши друзья из Украины неоднократно указывали на нее пальцем. Наконец, страны, расположенные не только вблизи агрессивных государств, но и вдали от горячих точек, должны осознать, что если Украине не удастся победить, мы все станем мишенями", - в четверг, участвуя на церемонии приведения к торжественной клятве воспитанников Кадетского лицея им. генерала Повиласа Плехавичюса, сказал Г. Науседа.

"Поэтому мы должны сделать все, чтобы Украина добилась успеха, чтобы сегодня получила все, что нужно. И я сделаю все возможное, чтобы говорить об этом на Мирной конференции и на саммитах Европейского совета и НАТО", - заверил он.

На вопрос, почему Литва не упомянута в числе государств, выполнивших свои обязательства, президент заявил, что обещания выполняются. Он сказал, что Литва внесет в эту инициативу 35 млн евро.

"Литва выполняет свои обязательства до конца. Мы каждый раз делаем обзор того, что у нас есть, и скребем до дна. То, что мы не можем передать, связано с нашими обязательствами перед союзниками по НАТО, и мы не можем игнорировать общие соглашения по безопасности", - прокомментировал он.

"Нам прекрасно известно, что Литва приняла официальное решение выделить на инициативу по боеприпасам 35 млн евро ", - подчеркнул он.

18 стран уже присоединились к инициативе правительства и президента Чехии закупить для Украины 800 тыс. снарядов у стран, не входящих в ЕС.

Но 29 мая агентство Reuters сообщило, что, по словам министра обороны Чехии Яны Черноховой, пока только 4 страны – Канада, Нидерланды, Дания и Португалия – передали средства.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии