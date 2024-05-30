Президент Литвы критикует медленность стран в закупках боеприпасов для Украины: результат снова не равен декларациям

"Очень жаль, что некоторые решения озвучиваются громко, но реальный результат даже отдаленно не может сравниться с декларациями. Это большая проблема, и наши друзья из Украины неоднократно указывали на нее пальцем. Наконец, страны, расположенные не только вблизи агрессивных государств, но и вдали от горячих точек, должны осознать, что если Украине не удастся победить, мы все станем мишенями", - в четверг, участвуя на церемонии приведения к торжественной клятве воспитанников Кадетского лицея им. генерала Повиласа Плехавичюса, сказал Г. Науседа.