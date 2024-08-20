Президент Литвы критикует комиссию по десоветизации: так стравливается общество

„Эта комиссия по десоветизации уже вовсю наломала дров, и хуже всего в этом месте то, что мнение специалистов, настоящих специалистов, а не дилетантов, не важно“, – заявил глава государства в эфире Žinių radijas в понедельник, отвечая на вопрос о его отношении к решению комиссии о сносе памятника С. Нерис.
По мнению президента, для принятия правильных решений и во избежание раскола в обществе, при рассмотрении вопросов десоветизации следует опираться на мнение экспертов.
„Самое главное – слушать тех, кто действительно знает предмет, а не руководствоваться информацией тех, кто, мягко говоря, далек от настоящей академичности и предметных знаний“, – заверил Г. Науседа.
„Если мы продолжим в том же темпе и продолжим работать по таким же принципам, то та десоветизация обязательно выродится в полном объеме“, – подчеркнул он.
По мнению президента, к развитию противостояния могли приложиться и заинтересованные политические силы.
„Возможно, есть политические силы, которые делают это сознательно, но я, как президент, обязательно постараюсь не допустить, чтобы этот процесс стал еще одним фактором, который привнесет еще больше беспокойства, больше конфронтации в Литве, потому что все это ведет только к ослаблению нашего единства и, честно говоря, становится негативным фактором для национальной безопасности“, – сказал глава государства.
ELTA напоминает, что в начале августа комиссия по десоветизации приняла решение о демонтаже памятника С. Нерис в столице и переносе его в музей.
Такой вывод подвергся критике со стороны общественных деятелей и литературоведов. По их мнению, утверждения комиссии о том, что памятник является идеологическим, а сама поэтесса не имела никаких связей с Вильнюсом, чересчур слабы.