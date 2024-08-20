Президент Литвы критикует комиссию по десоветизации: так стравливается общество

„Возможно, есть политические силы, которые делают это сознательно, но я, как президент, обязательно постараюсь не допустить, чтобы этот процесс стал еще одним фактором, который привнесет еще больше беспокойства, больше конфронтации в Литве, потому что все это ведет только к ослаблению нашего единства и, честно говоря, становится негативным фактором для национальной безопасности“, – сказал глава государства.