Президент Литвы: компенсации цен на электроэнергию – приоритет этого и следующего года

"Формируется заблуждение, что либерализация означает высокие цены, окончание или приостановка либерализации означает низкие цены. Это должно быть связано не с самой либерализацией как процессом, а в первую очередь с тем, какие компенсации мы готовы применить для наших людей, субсидировать электроэнергию, сколько государственных денег мы намерены потратить на это", - заявил в среду журналистам Науседа.
"Это должно быть приоритетом органов власти, в том числе всех партий - и правящих партий, и в позиции - мы должны пережить этот сложный период, когда из-за недостаточной генерации в Литве, а также и из-за общих рыночных тенденций цены чрезвычайно высоки, и по этой причине люди несут огромное финансовое бремя и это будет продолжаться в будущем", — добавил он.
Науседа отметил, что он также обсудил с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, что компенсация цен на электроэнергию является приоритетом, а "все остальные приоритеты могут подождать".
"Очень надеюсь, что еще до обсуждения бюджета мы все единогласно договоримся воздержаться от того, что не является самым необходимым, и уделить наибольшее внимание тому, чтобы наше население справилось с шоком от цен на энергоносители", - сказал Науседа.
Премьер-министр И. Шимоните заявила на этой неделе, что на компенсацию цен на электроэнергию и газ в бюджете следующего года может потребоваться 0,5-1 миллиард евро. Науседа не прогнозировал, сколько для этого потребуется средств.
"Я не хочу говорить о миллиардах, определенно намного больше, чем 160 миллионов, которые мы выплачивали до сих пор. Но мы должны поднапрячься и в других местах, чтобы максимально сохранить финансовую дисциплину", - сказал Науседа.
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