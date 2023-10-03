Президент Литвы: командующий армией допустил ошибку

"Президент считает ошибкой решение командующего армией брать квартиру в аренду у сына. Командующий армией признал ошибку и должен ее исправить. Сразу после этого командующий армией должен вернуться к важным вопросам обороны: развитию Литовской армии, ее модернизации, реализации планов региональной обороны НАТО, готовности принять многотысячные силы союзников", – говорится в комментарии Офиса президента.
Командующий армией Литвы Валдемарас Рупшис ранее заявил, что не считает, что причинил какой-либо моральный ущерб. Однако после возникшего общественного резонанса генерал принял решение расторгнуть договор аренды.
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