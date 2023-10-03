Президент Литвы: командующий армией допустил ошибку

 
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Gitanas Nausėda, Valdemaras Rupšys, Arvydas Anušauskas
Gitanas Nausėda, Valdemaras Rupšys, Arvydas Anušauskas
ФОТО: LRPK / Robertas Dačkus
Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что командующий армией Валдемарас Рупшис допустил ошибку, арендовав за получаемые жилищные выплаты квартиру у сына. По мнению главы государства, В. Рупшис должен исправить эту ошибку и вернуться к важным вопросам обороны.

"Президент считает ошибкой решение командующего армией брать квартиру в аренду у сына. Командующий армией признал ошибку и должен ее исправить. Сразу после этого командующий армией должен вернуться к важным вопросам обороны: развитию Литовской армии, ее модернизации, реализации планов региональной обороны НАТО, готовности принять многотысячные силы союзников", – говорится в комментарии Офиса президента.

Командующий армией Литвы Валдемарас Рупшис ранее заявил, что не считает, что причинил какой-либо моральный ущерб. Однако после возникшего общественного резонанса генерал принял решение расторгнуть договор аренды.

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