Традиция молитвенного завтрака, когда представители разных религиозных конфессий, различных политических партий собираются вместе для духовного общения, зародилась в США в XX веке. Начало традиции проведения Национального молитвенного завтрака в Президентском дворце было положено экс-президентом Валдасом Адамкусом в 2001 году. Три года назад ее возродил глава государства Гитанас Науседа. Девиз Национального молитвенного завтрака в этом году – "Неси силу и надежду", сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

В своем выступлении президент отметил, что даже в эти трудные времена, когда Россия с нечеловеческой жестокостью продолжает войну в Украине, когда сатанинское зло отчаянно пытается одержать победу над цивилизацией и добром, у нас есть те, кто несут свет надежды.

"В жизни чрезвычайно важно чувствовать, что ты не один и не одинок. Неважно, идет ли речь о человеке, сообществе или стране, рядом всегда можно найти того, кто несет силу и надежду. Всегда есть на кого опереться. В то время как вокруг нас бушует зло, есть замечательные люди, которые сияют ярким светом, чьи усилия меняют к лучшему не только их личную жизнь, но и жизнь целых общин и всего государства. Люди, чья гражданская позиция и социальная ответственность помогают им добиваться, казалось бы, невозможного", - сказал глава государства.

Как говорится в сообщении офиса президента, к участникам молитвенного завтрака и зрителям прямой трансляции также обратились епископ Вилкавишкиса Римантас Норвила и священник-иезуит Антанас Саулайтис. Своими личными свидетельствами поделились руководитель проекта TULA, направленного на развитие культурного сотрудничества между представителями Литвы и Украины, Светлана Залужная, основатель благотворительного фонда поддержки "Мулан" Аяна Лолат и волонтер Мальтийской службы помощи в Симнасе Модестас Эклерис.