Президент Франции заявил, что такому кандидату, как Украина, для вступления в ЕС потребуются десятилетия, пощтому и предложил иной формат.

Науседа сказал, что Украине на самом деле потребуется немало времени для получения статуса полноправного члена ЕС.

"Сам упомянутый срок меня не разочаровал, мы не наивны, мы понимаем, что со дня получения Украиной статуса кандидата до полного членства пройдет не год и не два и, наверное, даже не 8 лет. Меня, наверное, больше разочаровывает, что мы не готовы предоставить этой стране статус кандидата. Подобные предложения, видимо, означают, что и сегодня нет достаточной политической договоренности, для того чтобы мы шли прямым путем.

Этот путь известен, известно, каким требованиям должна отвечать страна, но для того, чтобы страна стала членом ЕС, она должна пройти все этапы. И первый этап – предоставление статуса кандидата", – сказал Науседа.

По его словам, предложение о "параллельном политическом сообществе" могут быть примером хорошего генерирования идей.

"Но у меня складывается такое впечатление, будто этим пытаются прикрыть явную нехватку политической воли для принятия решений по предоставлению статуса кандидата. Это нехорошо. Думаю, что перед тем, как выступать с такими предложениями, надо спросить у самой Украины, как она их оценивает, удовлетворяют ли они ее ожиданиям", – заметил президент Литвы.

Он сказал, что в Украине российские силы уничтожают даже то, чего не должны уничтожать.

"Сегодня мы должны думать не только о войне, но и о ее окончании, что будет после. Я своими глазами видел, как разорена Украине, ужасно разрушены целые районы. Кажется, что агрессор систематически и сознательно уничтожает инфраструктуру, то, что в условиях конвенциональной войны необязательно уничтожать. Это, возможно, даже требует слишком много расходов. Но что это - ненависть или какие-то стратегические действия, чтобы после войны стране было сложнее восстановиться, чтобы можно было делать новые преступления", – сказал Науседа.

Он заметил, что "нам суждено много сделать" в вопросе восстановления Украины.

"Я верю, что и США,и ЕС будут вовлечены в этот процесс", – сказал президент.