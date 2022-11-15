Президент Литвы: каждая пядь территории НАТО должна быть защищена

Пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса Паулина Левицките во вторник вечером подтвердила Delfi, тот факт, что на территории Польши, неподалеку от границы с Украиной, во вторник было два взрыва. По ее словам, министерство сейчас пытается выяснить все обстоятельства происшествия.

Председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал, что пока уточняются обстоятельства, ждут официальной позиции Польши.

"Мы внимательно следим за ситуацией, связанной с информацией об обстреле территории нашей соседки и близкого союзника - Польши - ракетами. Сообщается, что ракеты взорвались в 8 км от границы, на территории Польши. Эта информация пока официально не подтверждена. Мы сейчас должны дождаться официальной позиции Польши. Литва всегда полностью будет поддерживать Польшу (...)", – написал Кащюнас в фейсбуке.

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник вечером также подтвердил эту информацию в твиттере.

"Неспокойные новости этого вечера из Польши - сообщают как минимум о двух взрывах. Мы поддерживаем постоянную связь с нашими друзьями в Польше. Литва выражает поддержку Польше. Каждая пядь территории НАТО должна быть защищена", - написал президент Литвы в своем Twitter-аккаунте.

"В этот напряженный час мы находимся в прямом контакте с нашими коллегами в Польше. Террористический режим будет остановлен объединенными силами союзников", - сказал президент.

"Многие думают, что россияне просто не туда попали, что это случайность. Но надо мыслить и иначе. Намеренно. Поскольку они такие, им нужно раздувать хаос. Я думаю, это намеренно", - писала в фейсбуке европарламентарий Раса Юкнявичене.

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"Одна из пущенных россиянами ракет упала на территории Польши, в городке Пшеводув. Погибли два человека. Они такие косые, что не попадают в страну таких размеров, как Украина или это предупреждение, в том числе и нам и эскалация войны", – писал депутат консерватор Матас Малдейкис.

Политобозреватель Римвидас Валатка в фейсбуке указал, что рано или поздно это должно было случиться.

"Ракета российского рейха попала в Польшу. Есть жертвы. Мы по-прежнему не будем давать Украине ракеты средней дальности? Будем ждать, когда полудикие орки, запускающие ракеты, начнут бить по городам НАТО? Пора покончить с фюрером. Премьер Моравецкий созвал заседание совета министров", – пишет он.