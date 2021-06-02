Ранее И. Шимоните написала письмо главе государства, в котором предложила установить порядок, согласно которому иногда на саммиты ЕС отправлялся бы президент, а иногда – премьер, в зависимости от обсуждаемых тем.
Президент отметил, что представлять Литву его обязывает Конституция, а согласно конституционной доктрине, "один институт государственной власти не может перенимать, передавать другой такие полномочия, или отказываться от них".
"Реализуя предусмотренные в Конституции президентские полномочия, ответственно и всеми силами я и далее буду выполнять конституционные обязанности, включая многолетнюю практику представительства интересов Литвы на заседании Совета руководителей Европы", – говорится в письме Г. Науседы.
Он призвал премьера "продолжать сотрудничество в подготовке и согласовании позиций представительства Литвы в Совете руководителей Европы".
Вопрос о том, кто должен представлять Литву на саммите ЕС, консерваторы начали поднимать после победы на последних парламентских выборах.
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