Президент Литвы: из-за решений России могут быть проблемы с поставками электроэнергии

"В случае с электричеством может быть принудительное отключение от БРЭЛЛ, если так решит сама Россия. В таком случае потребуются кардинальные решения. Были бы определенные вызовы. Но они в первую очередь связаны с тем, что нам пришлось бы быстро задействовать наши дополнительные мощности, которые есть в Электренай. Так мы покрыли бы недостачу. Это привело бы к определенным напряжениям в системе, но их можно решить. Самое главное, чтобы у нас были соглашения с западными партнерами, которые могли бы поставить нам дополнительную электроэнергию, даже через NordBalt", – сказал президент.

Он заметил, что сейчас есть договоренность со Швецией, но там – кабель ограниченной мощности, поэтому какое-то время пришлось бы жить "в режиме экономии".

"Это было бы проблемно, но не пришлось бы жить у огарка", – сказал он.

На вопрос, было бы так, что какое-то время в течение суток не было бы электроэнергии, Науседа сказал, что "это необязательно коснулось бы условий жизни человека".

"Не обязательно было бы так, что коснулось бы условий жизни, не было бы электроэнергии или горячей воды. Просто мощности были бы меньше. о и тут есть вопрос приоритета – жители или бизнес", – сказал Науседа.

Литва, Латвия и Эстония все еще подключены к кольцу БРЭЛЛ, к нему подключены страны Балтии, Беларусь и северо-запад России. Эта инфраструктура управляется из Москвы.

Президент Науседа сказал, что война в Украине не должна затмить инфляцию в Литве.

"Мы не дадим забыть об этом. Мной зарегистрированы проекты против инфляции, их передадут в парламент. Парламент обсудит их на весенней сессии. Что решат, не могу сказать. (…) Но думаю, на сегодняшний день было бы непростительной ошибкой не делать ничего, чтобы помочь нашим людям выжить в этот период высокой инфляции", - сказал президент.

"Мы видим, что все только усугубляется. Поскольку инфляцию побуждает и война. (…) И то, что и Россия, и Украина - поставщики продуктов, и влияние санкций, экспорт удобрений будет ограничен, в отношении Беларуси действуют санкции, Россия сама запретила экспорт удобрений. Все это повлияет не на карандаши и канцтовары, а на продукты питания. И они будут дорожать. Я не хочу пугать, но так будет. Тут не надо быть великим оракулом, чтобы понять, что в этом году инфляция будет в несколько раз выше, чем планировалось", - сказал Науседа.

По его словам, планируется рост инфляции в 2,5 раза.

"Не надо ждать, когда ощутим влияние инфляции в полной мере, надо предвосхитить его. Хотя, по правде говоря, это уже невозможно, поскольку люди несколько месяцев оплачивают счета за отопление", - kalbėjo prezidentas.