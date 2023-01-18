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Фиксируемый в Литве показатель уровня инфляции, один из самых высоких в еврозоне, не является долгосрочным явлением, заявил международным СМИ президент Гитанас Науседа.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© ELTA / Andrius Ufartas

По его словам, Литва приняла меры по защите доходов населения, а его покупательная способность – стабилизируется.

"Не думаю, что инфляция станет довольно долгосрочным явлением, вероятно, это просто переходный период, с которым мы должны справиться. Кроме того, мы уже огласили, какими средствами компенсируем рост цен на энергоносители, и уже приступили к реализации этого плана", — сказал во вторник в интервью американский телеканал CNBC Г. Науседа, находящийся с визитом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Глава государства заявил, что влияние инфляции на население было смягчено за счет увеличения доходов населения.

"Инфляция – это вызов нашим домохозяйствам, но мы пытались компенсировать ее повышением пенсий, социальных пособий и средней заработной платы, которая в стране довольно долго росла на двенадцать, десять и даже двадцать процентов", – сказал Г. Науседа.

"Сейчас мы видим, что (сокращение – ELTA) реальных доходов населения, наблюдавшееся из-за высокой инфляции, стабилизируется", – отметил президент Литвы.

По последним данным Государственного агентства данных, в декабре годовая инфляция (в декабре 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г.) составила 20 проц.

Средняя годовая инфляция в декабре достигла 18,9 проц. (рассчитанное среднее значение за все месяцы 2022 г. по сравнению со средним значением за месяцы 2021 г.).

Наряду с другими странами Балтии инфляция в Литве была одной из самых высоких в еврозоне – согласно декабрьским данным Евростата, в ноябре 2022 г. инфляция выше, чем в Литве, была только в Венгрии и Латвии, и такая же – в Эстонии.

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