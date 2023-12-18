Президент Литвы и министр обороны Германии обсудили подготовку к размещению бригады в Литве

Во время встречи президент подчеркнул обязательство Литвы подготовить необходимую инфраструктуру для приема немецкой бригады в Литве.

По словам главы государства, подготовительные работы в Литве идут быстро и гладко, есть общее согласие инвестировать в инфраструктуру и подготовить ее как можно скорее.

"Продуктивное и эффективное сотрудничество между Литвой и Германией по вопросам подготовки к постоянному размещению бригады радует. Мы благодарны Германии за ее лидерство и долгосрочную приверженность коллективной безопасности", - сказал президент.

Г. Науседа также обсудил с Б. Писториусом важность реализации оборонных планов и ротационной модели противовоздушной обороны, утвержденных на саммите НАТО в Вильнюсе.

По утверждению президента, до саммита НАТО в Вашингтоне необходимо добиться прогресса в реализации принятых в Вильнюсе решений, особенно в выполнении решений об усилении противовоздушной обороны в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО в целом.