Президент Литвы и кронпринцесса Дании обсудили двусторонние отношения, вопросы климата

Как информировал офис президента, встречей с представительницей королевской семьи Дании Г. Науседа хотел отметить столетие установления и тридцатилетие восстановления дипотношений между странами, укрепить двусторонние связи в областях экономики, культуры, обороны, образования, науки и пр.
Как утверждает президентское ведомство, Г. Науседа поблагодарил кронпринцессу за вклад датских военных в укрепление безопасности Литвы, стран Балтии и всей Европы – датчане участвуют в Силах расширенного передового присутствия НАТО и в миссии воздушной полиции НАТО.
"Литовскую Республику и Королевство Дании связывают взаимные дружественные узы, которые мы ценим. Являясь членами Европейского союза (ЕС), мы заинтересованы в укреплении способностей действовать сообща и эффективно как при проведении в жизнь реформ внутри ЕС, так и в обеспечении интересов Европы у нас по соседству и на международной арене", – сказал на встрече глава государства.
На встрече обсуждались двустороннее и региональное сотрудничество, инициативы по противодействию климатическим изменениям и в сфере "зеленой" экономики.
Литву и Данию связывает сотрудничество в областях визуального искусства, кино, театра, танца, музыки, архивов, музеев, библиотек.
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