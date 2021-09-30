Президент Литвы и кронпринцесса Дании обсудили двусторонние отношения, вопросы климата

Как информировал офис президента, встречей с представительницей королевской семьи Дании Г. Науседа хотел отметить столетие установления и тридцатилетие восстановления дипотношений между странами, укрепить двусторонние связи в областях экономики, культуры, обороны, образования, науки и пр.

Как утверждает президентское ведомство, Г. Науседа поблагодарил кронпринцессу за вклад датских военных в укрепление безопасности Литвы, стран Балтии и всей Европы – датчане участвуют в Силах расширенного передового присутствия НАТО и в миссии воздушной полиции НАТО.

"Литовскую Республику и Королевство Дании связывают взаимные дружественные узы, которые мы ценим. Являясь членами Европейского союза (ЕС), мы заинтересованы в укреплении способностей действовать сообща и эффективно как при проведении в жизнь реформ внутри ЕС, так и в обеспечении интересов Европы у нас по соседству и на международной арене", – сказал на встрече глава государства.

На встрече обсуждались двустороннее и региональное сотрудничество, инициативы по противодействию климатическим изменениям и в сфере "зеленой" экономики.

Литву и Данию связывает сотрудничество в областях визуального искусства, кино, театра, танца, музыки, архивов, музеев, библиотек.