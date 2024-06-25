Президент Литвы и король Испании посетили авиабазу ВВС Литвы

Глава государства и испанский монарх встретились с военнослужащими, выполняющими миссию, осмотрели оборудование и технику. Президент выразил благодарность королю Испании за вклад его страны в обеспечение безопасности Балтийского региона, участие в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, которую испанские военнослужащие осуществляют уже в одиннадцатый раз, а также за активное участие в составе сил усиленного передового присутствия НАТО и размещение системы ПВО средней дальности NASAMS в Латвии.
Г. Науседа и Филипп VI ознакомились с поддержкой, которую ВВС Литвы оказывают как принимающая страна, и выполнением миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Во время встречи военнослужащие контингента ВВС Испании, возглавляющие и осуществляющие миссию, представили выполняемые задачи, деятельность, а также используемую технику и истребители.
В рамках реализации решений НАТО и усиления противовоздушной обороны в нашем регионе глава государства выступил с предложением рассмотреть возможность участия в практической реализации ротационной модели противовоздушной обороны НАТО путем размещения средств ПВО в Литве, указывается в сообщении Президентуры.
По словам президента, миссия по патрулированию воздушного пространства стран Балтии является примером солидарности НАТО. Обязательства стран Альянса в настоящее время обеспечивают истребители и военнослужащие из Испании и Португалии, которые несут дежурство по охране воздушного пространства.
Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии была запущена после вступления Литвы в НАТО в конце марта 2004 года. Целью миссии является защита воздушного пространства стран Балтии, что обеспечивает целостность воздушного пространства европейских стран – членов НАТО.