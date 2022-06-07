"Максимальная готовность и усиленные силы в нашем регионе являются гарантом безопасности Альянса в целом. Мы договорились о необходимости усилить обороноспособность в странах Балтии за счет увеличения численности дислоцированных войск и усиления воздушной и морской обороны", — сказал Гитанас Науседа в ходе совместной пресс-конференции.
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил приверженность членов Альянса защите каждого сантиметра блока.
"Мы планируем усилить наш вклад в укрепление восточного фланга НАТО, мы создадим сильную бригаду, мы обсудили это и будем работать в этом направлении", — сказал Шольц.
В Вильнюсе надеются, что в конце июня лидеры НАТО в Мадриде примут решение о расширении международных батальонов, дислоцированных в странах Балтии и Польше, до численности бригад.
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