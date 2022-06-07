aA
В ответ на военную агрессию России в Украине необходимо усилить обороноспособность за счет увеличения численности военных в странах Балтии, заявили президент Литвы и канцлер Германии после встречи в Вильнюсе.

"Максимальная готовность и усиленные силы в нашем регионе являются гарантом безопасности Альянса в целом. Мы договорились о необходимости усилить обороноспособность в странах Балтии за счет увеличения численности дислоцированных войск и усиления воздушной и морской обороны", — сказал Гитанас Науседа в ходе совместной пресс-конференции.

Статьи по теме:
Визит канцлера Германии в Вильнюс: ожидается поддержка в вопросе бригад НАТО
Накануне саммита НАТО Литву посетит канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил приверженность членов Альянса защите каждого сантиметра блока.

"Мы планируем усилить наш вклад в укрепление восточного фланга НАТО, мы создадим сильную бригаду, мы обсудили это и будем работать в этом направлении", — сказал Шольц.

В Вильнюсе надеются, что в конце июня лидеры НАТО в Мадриде примут решение о расширении международных батальонов, дислоцированных в странах Балтии и Польше, до численности бригад.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Канцлер Германии о критике по поводу оказания военной помощи: мы на самом деле очень поддерживаем Украину

Находящийся с визитом в Литве канцлер Германии Олаф...

Владельцы жилья повышают цены даже для живущих арендаторов, специалисты рекомендуют проверить условия договора

В социальных сетях есть немало историй о том, что...

Специалисты: нескошенные газоны к росту заболеваемости энцефалитом и болезнью Лайма в Вильнюсе не привели

В Вильнюсе третий сезон подряд придерживаются нового...

Спецэфир Delfi: украинские дети в Литве

Гости спецэфира — Полина Стасюк, редактор...

Mariupolis

"Думали, что лучше умереть в дороге, чем под завалами". История семьи, которая чудом выбралась из блокадного Мариуполя

Мариуполь – крупнейший украинский порт на Азовском...