"От имени наших стран мы требуем, чтобы Россия немедленно прекратила атаковать гражданские цели. Мы не прекратим усилий по привлечению к суду лиц, ответственных за эти преступления", - говорится в обнародованном во вторник заявлении.

Заявление подписали президенты Литвы, Латвии, Эстонии, Болгарии, Чехии, Черногории, Польши, Румынии, Словакии, Северной Македонии и Венгрии.

В заявлении отмечено, что к военным преступлениям не применяется срок давности, а вести такие дела могут суды всего мира.

Также в заявлении угрозы России применить ядерное оружие названы неприемлемыми, еще раз подтверждается обязательство защищать свои страны и своих союзников.

В понедельник Россия нанесла ракетные удары по городам Украины, включая Киев. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что целью была энергетическая инфраструктура.

В результате бомбардировок погибло 19, было ранено 105 человек.