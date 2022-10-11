"От имени наших стран мы требуем, чтобы Россия немедленно прекратила атаковать гражданские цели. Мы не прекратим усилий по привлечению к суду лиц, ответственных за эти преступления", - говорится в обнародованном во вторник заявлении.
Заявление подписали президенты Литвы, Латвии, Эстонии, Болгарии, Чехии, Черногории, Польши, Румынии, Словакии, Северной Македонии и Венгрии.
В заявлении отмечено, что к военным преступлениям не применяется срок давности, а вести такие дела могут суды всего мира.
Также в заявлении угрозы России применить ядерное оружие названы неприемлемыми, еще раз подтверждается обязательство защищать свои страны и своих союзников.
В понедельник Россия нанесла ракетные удары по городам Украины, включая Киев. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что целью была энергетическая инфраструктура.
В результате бомбардировок погибло 19, было ранено 105 человек.
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