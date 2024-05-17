Президент Литвы хотел бы видеть на посту премьер-министра Блинкявичюте: я бы попытался ее уговорить

"Видел бы, но это зависит и от самой госпожи Блинкявичюте", - сказал в интервью Elta глава страны, претендующий на второй срок.

Если второй тур президентских выборов пройдет успешно, а социал-демократам удастся победить на выборах в Сейм в октябре, Г. Науседа не скрывает, что предложил бы нынешнему председателю СДПЛ заменить Ингриду Шимоните на посту главы правительства.

"Эту должность могут занять другие люди. Но если бы выборы прошли для этой партии успешно (...), я бы действительно постарался уговорить госпожу Блинкявичюте занять эту ответственную и важную должность", - сказал президент, отметив, что, вероятно, это будет не единственная кандидатура.