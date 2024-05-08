Президент Литвы: Грузия рискует перспективой членства в ЕС

"Этот путь — путь в никуда. Он отбрасывает Сакартвело назад на пути европейской интеграции. Интеграция Сакартвело остановится, а возможно даже начнет деградировать, если правительство не опомнится", – заявил журналистам в среду Г. Науседа.

Несмотря на это, по его словам, у Сакартвело еще есть возможность стабилизировать ситуацию.