"Я готов прививаться так, как установлено порядком. Я доверяю всем вакцинам, которые сейчас поставляются в Литву, я могу привиться любой из них, и не вижу в этом проблемы, более того, что и возраст еще позволяет", – сказал в пятницу глава государства в интервью службе новостей телеканала TV3.
В Литве не предусмотрен отдельный порядок вакцинации для нынешних или бывших руководителей страны.
Людей прививают в порядке очереди приоритетов, установленных министром здравоохранения Арунасом Дулькисом, согласно которым первыми привиты медики, работающие с пациентами с коронавирусом.
Затем начали прививать пациентов, волонтеров в больницах и прочих медработников, работников и подопечных домов соцопеки, учителей, олимпийских спортсменов, вскоре начнут прививать пожилых людей.
В данный момент в Литве прививают вакцинами от COVID-19 производства BioNTech и Pfizer, Moderna, AstraZeneca.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В первый день открытия местами образовались очереди, салоны завалены заказами (2)
С 15 февраля в Литве открылись салоны красоты. В...
Глава МВД Литвы: последует ряд изменений и просьба (7)
В понедельник в Литве состоялось заседание...
Новая волна послаблений в Литве возможна в марте: есть вероятность перейти к сценарию Б (37)
В соответствии с прогнозами аналитиков, если удастся...
Смягчение карантина в Литве рыночных торговцев не утешило (23)
Несмотря на то, что карантин в Литве продлен до 28...
Президент Литвы: культура эксплуатации БелАЭС ниже любого уровня (24)
Культура эксплуатации Белорусской АЭС в Островце (...