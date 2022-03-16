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Президент Литвы Гитанас Науседа заявляет, что готов организовать визит лидеров Западных стран в Украину, сопротивляющуюся агрессивному нападению России.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Julius Kalinskas

"Я действительно вижу смысл в таких визитах и ​​считаю, что такие визиты нужно планировать вместе с президентами других стран, и я готов это сделать", - заявил в среду журналистам литовский лидер.

Ранее на этой неделе премьер-министры Польши, Чехии и Словении отправились в Киев, чтобы встретиться с лидером страны Владимиром Зеленским. Он приглашал и других западных лидеров.

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"Я приглашаю всех друзей Украины в Киев. - заявил президент Украины в Telegram-канале. – Правда, здесь может быть опасно, потому что наше небо не ограждено от российских ракет и военных самолетов".

Киев уже некоторое время просит НАТО обеспечить нелетную зону над Украиной, но западные страны опасаются, что этот шаг может привести к прямой конфронтации между НАТО и Россией.

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