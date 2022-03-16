"Я действительно вижу смысл в таких визитах и считаю, что такие визиты нужно планировать вместе с президентами других стран, и я готов это сделать", - заявил в среду журналистам литовский лидер.
Ранее на этой неделе премьер-министры Польши, Чехии и Словении отправились в Киев, чтобы встретиться с лидером страны Владимиром Зеленским. Он приглашал и других западных лидеров.
"Я приглашаю всех друзей Украины в Киев. - заявил президент Украины в Telegram-канале. – Правда, здесь может быть опасно, потому что наше небо не ограждено от российских ракет и военных самолетов".
Киев уже некоторое время просит НАТО обеспечить нелетную зону над Украиной, но западные страны опасаются, что этот шаг может привести к прямой конфронтации между НАТО и Россией.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Взрывы в городах, есть пострадавшие; закон о запрете российской пропаганды
Больше трех недель на территории Украины продолжаются...
Специальный эфир Delfi: российская угроза в Приднестровье — стоит ли опасаться Украине? Видео обращение представителей бурятской нации против российской агрессии в Украине (1)
В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли...
Председатель Службы регулирования: электроэнергия может подорожать на 50%, а газ - на 200%
Председатель Государственной службы регулирования...
Русский Литвы рассказал, как он видит нынешнюю ситуацию: вера в Путина - трагедия народа
В Литве проживают почти 5% русских, это третья по...
Литовский бизнес может принять тысячи украинцев: для решения проблем этого недостаточно
В Литву с каждым днем приезжает все больше беженцев из...