aA
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Европа стоит на пороге энергетической трансформации, а нынешний кризис может стать для Сообщества возможностью отказаться от российских энергоресурсов.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© AFP/Scanpix

Об этом он заявил во вторник, участвуя в саммите стран Балтийского моря по энергетическим вопросам в Копенгагене.

В пресс-релизе президентского офиса говорится, что, обращаясь к лидерам этого региона, Науседа сказал, что "после того, как российская война в Украине оказала сильное влияние на энергетический рынок, Европа оказалась на пороге энергетической трансформации".

Статьи по теме:
Министр энергетики Литвы: ответ Европы на энергетическую войну России должен быть единым
Вице-спикер Сейма критикует намерение министра энергетики представить план экономии электроэнергии: это полный абсурд

По мнению Науседы, энергетический кризис, который сейчас переживает Европа, следует рассматривать как возможность полностью отказаться от российских энергоресурсов, ускорить переход к более безопасной и устойчивой энергетике, шире использовать возобновляемые источники энергии и сократить использование ископаемого топлива.

"Долгие годы Россия использовала энергию как инструмент манипуляции и шантажа, а теперь - и как оружие в своей войне в Украине. Цена на газ выросла в 10 раз, цены на электроэнергию бьют все рекорды. Самое тяжелое бремя ложится на плечи простых граждан и бизнеса. Мы должны предотвратить это своими решительными действиями", - сказал для пресс-релиза Науседа.

Запад обвиняет Россию, которая в феврале начала войну с Украиной, в скачке цен на газ и электроэнергию и говорит, что Россия использует энергетику как оружие, чтобы удержать Запад от поддержки Киева.

По словам Науседы, хотя Литва отказалась от импорта российских энергоресурсов в апреле этого года, для достижения полной энергетической независимости и обеспечения энергетической безопасности необходимо как можно скорее завершить проект синхронизации электросетей стран Балтии с сетями континентальной Европы.

Он призвал к скорейшему завершению проекта синхронизации, а также к скорейшему увеличению местной выработки электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава конфедерации бизнеса: в ситуации энерговойны без помощи государства мы не победим

Литовские экспортеры рискуют утратить...

TOP новостей

Raimundas Lopata

Депутат заявил, что и после начала войны через территорию Литвы шел военный транзит в Калининград

Когда началась война в Украине , через территорию...

Перед сентябрем - сюрприз для водителей: в Вильнюсе сужают оживленную улицу

Сужение улиц уже раньше вызвало волну недовольства...

"За шесть лет у власти Михаил Горбачев изменил мир". Мировые лидеры - о смерти первого и последнего президента СССР

В московской Центральной клинической больнице на 92-м...

Michailas Gorbačiovas Michailas Gorbačiovas su žmona Raisa Michailas Gorbačiovas Lietuvoje 1990 m. sausį Michailas Gorbačiovas

Умер Михаил Горбачев

Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС, последний...

Министр обороны Литвы: Горбачев был преступником

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что...