Об этом он заявил во вторник, участвуя в саммите стран Балтийского моря по энергетическим вопросам в Копенгагене.

В пресс-релизе президентского офиса говорится, что, обращаясь к лидерам этого региона, Науседа сказал, что "после того, как российская война в Украине оказала сильное влияние на энергетический рынок, Европа оказалась на пороге энергетической трансформации".

По мнению Науседы, энергетический кризис, который сейчас переживает Европа, следует рассматривать как возможность полностью отказаться от российских энергоресурсов, ускорить переход к более безопасной и устойчивой энергетике, шире использовать возобновляемые источники энергии и сократить использование ископаемого топлива.

"Долгие годы Россия использовала энергию как инструмент манипуляции и шантажа, а теперь - и как оружие в своей войне в Украине. Цена на газ выросла в 10 раз, цены на электроэнергию бьют все рекорды. Самое тяжелое бремя ложится на плечи простых граждан и бизнеса. Мы должны предотвратить это своими решительными действиями", - сказал для пресс-релиза Науседа.

Запад обвиняет Россию, которая в феврале начала войну с Украиной, в скачке цен на газ и электроэнергию и говорит, что Россия использует энергетику как оружие, чтобы удержать Запад от поддержки Киева.

По словам Науседы, хотя Литва отказалась от импорта российских энергоресурсов в апреле этого года, для достижения полной энергетической независимости и обеспечения энергетической безопасности необходимо как можно скорее завершить проект синхронизации электросетей стран Балтии с сетями континентальной Европы.

Он призвал к скорейшему завершению проекта синхронизации, а также к скорейшему увеличению местной выработки электроэнергии из возобновляемых источников энергии.