Об этом он говорил во вторник после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, находящимся с визитом в Вильнюсе.
"Мы говорили о войне России в Украине и ответе Европы. Европа многое сделала для помощи Украине, но этого недостаточно. До сих пор нет победы в этой войне. Мы должны оставаться на этом пути и ни в коем случае не сбавлять обороты. Наоборот, просто увеличивать", — написал Гитанас Науседа в своем аккаунте в Facebook после встречи.
"Мы должны всесторонне поддерживать Украину, усилить давление на Россию, ужесточая санкции, снижая энергетическую зависимость от агрессора. Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наши ценности и мир. Мы находимся и хотим оставаться на правильной стороне истории", — сказал он.
Литовский лидер также подчеркнул, что помимо военной и экономической помощи для Украины крайне важна политическая поддержка. По его словам, необходимо предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС.
"Пришло время дать понять, что у Украины есть место в Европейском Союзе. У нас нет морального права упускать этот момент", — говорится в заявлении Науседы, распространенном администрацией президента.
Президент Литвы также поблагодарил Шольца за решимость Германии увеличить свой вклад в обеспечение безопасности Литвы и Балтийского региона.
"Присутствие немецких войск во главе боевой группы сил фронта НАТО в Литве является действительно важным признаком солидарности и единства союзников. Мы готовы принять больше немецких сил и обеспечить всю необходимую инфраструктуру", — сказал Г. Науседа.
Президент Литвы также поблагодарил Шольца за решимость Германии увеличить свой вклад в обеспечение безопасности Литвы и Балтийского региона.
"Присутствие немецких военных, находящихся во главе боевой группы Сил передового базирования НАТО в Литве, является действительно важным признаком солидарности и единства союзников. Мы готовы принять больше немецких сил и обеспечить им всю необходимую инфраструктуру", — сказал Науседа.
В Вильнюсе надеются, что в конце июня лидеры НАТО в Мадриде примут решение о расширении международных батальонов, дислоцированных в странах Балтии и Польше, до размера бригад.
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