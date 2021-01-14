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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что видит риски по поводу прозрачности процесса вакцинации от коронавируса, а шаги, принятые министром здравоохранения Арунасом Дулькисом в последние дни, он назвал движением в правильном направлении.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Kiril Čachovskij

По утверждению главы государства, скандалы последнего времени свидетельствуют о том, что с началом массовой вакцинации необходим четкий порядок приоритетов прививки, внедрение цифровых технологий в процесс, чтобы предотвратить возможности "воспользоваться пробелами в правилах или определенных интерпретаций".

"Массовый процесс вакцинации еще не начался. Если уже в первые недели есть нарушения такого характера, что будет, когда начнется процесс массовой вакцинации? Будут ли у нас достаточно четкие критерии, будет ли система перехода от уровня высшего приоритета к более низкому", – заявил президент в четверг в интервью радиостанции LRT.

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"Я думаю, что министр здравоохранения реагирует, чтобы были приняты определенные решения, которые бы предотвратили путь или хотя бы снизили возможность таких нарушений в будущем", – добавил президент.

Глава государства также сказал, что намерен обсудить с новым Генпрокурором Нидой Грунскене "применение действующих правовых актов в отношении нарушений такого характера".

На этой неделе А. Дулькис подписал несколько указов, которыми детализировал процесс вакцинации.

Говоря о ситуации с Национальным центром общественного здравоохранения, Г. Науседа отметил, что в учреждении есть проблемы с организацией деятельности, требуется серьезная структурная реорганизация, а трения между министерством и руководством центра мешают изменениям.

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