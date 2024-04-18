Президент Литвы: есть достаточное основание для ужесточения санкций против Ирана

"Мы находимся в ситуации, когда Иран несет ответственность не только за провокацию или эскалацию, но и за то, что он делает уже длительное время – поддерживает российскую агрессию против Украины. Это достаточное основание для ужесточения санкционной политики, и я надеюсь, что это понимание будет общим", – заявил Г. Науседа журналистам в Брюсселе в среду вечером.
В минувшие выходные Иран осуществил беспрецедентную ракетную атаку по Израилю, которая почти не причинила никакого ущерба, поскольку большая часть боеприпасов была сбита.
Евросоюз уже ввел санкции против Ирана из-за поставок в Россию беспилотников, которые используются в войне в Украине, однако эти санкции не особо ослабили отношения между Тегераном и Москвой.