30 июня 2023 г. 15:11

Президент Литвы: если вагнеровцы появятся в Беларуси, их могут использовать для нелегальной миграции

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

Президент Гитанас Науседа не исключает, что если часть наемников группы "Вагнер" переберется в Беларусь, то минский режим попытается использовать их для нелегальной миграции в Литву и другие страны, граничащие с Беларусью. Поэтому глава государства отмечает, что Запад должен быть готов к подобным провокациям и угрозам.

"Думаю – смотрите, однажды этими нелегальными мигрантами могут стать вагнеровцы. Готовы ли мы к таким вызовам? Да, мы построили забор, установили системы наблюдения. Но они могут использовать этих зеленых человечков или вагнеровцев в качестве нелегальных иммигрантов. Нельзя исключить такую вероятность", — заявил Г. Науседа в подкасте EU Confidential издания Politico.

"Это говорит о том, что мы должны быть готовы, мы должны понимать, что нелегальная миграция или инструментализированная миграция в руках таких тиранов, как Александр Лукашенко или Владимир Путин, — это другой вид миграции. Поэтому требуются решения, разработанные именно для такого рода миграции", — пояснил он.

Президент заверил, что на сегодняшний день литовская разведка не располагает данными о присутствии в Беларуси подразделений "Вагнера". Однако Г. Науседа призывает всесторонне оценивать угрозу со стороны Беларуси и учитывать события последних месяцев в Москве и Минске.
"Мы должны всесторонне проанализировать события последних месяцев. В первую очередь, заявления Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. Это происходит. Это не подтверждено, но, вероятно, это вопрос нескольких недель", – сказал глава государства.

"Затем – различные угрозы, агрессивная риторика и нелегальная миграция. Да, потоки снизились по сравнению с тем, что было пару лет назад. Но они по-прежнему есть, и есть планы ввезти еще больше мигрантов на территорию Беларуси и дестабилизировать нашу границу", — подчеркнул Г. Науседа, говоря об угрозах для Литвы.

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