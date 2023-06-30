Президент Литвы: если вагнеровцы появятся в Беларуси, их могут использовать для нелегальной миграции

"Думаю – смотрите, однажды этими нелегальными мигрантами могут стать вагнеровцы. Готовы ли мы к таким вызовам? Да, мы построили забор, установили системы наблюдения. Но они могут использовать этих зеленых человечков или вагнеровцев в качестве нелегальных иммигрантов. Нельзя исключить такую вероятность", — заявил Г. Науседа в подкасте EU Confidential издания Politico.
"Это говорит о том, что мы должны быть готовы, мы должны понимать, что нелегальная миграция или инструментализированная миграция в руках таких тиранов, как Александр Лукашенко или Владимир Путин, — это другой вид миграции. Поэтому требуются решения, разработанные именно для такого рода миграции", — пояснил он.
Президент заверил, что на сегодняшний день литовская разведка не располагает данными о присутствии в Беларуси подразделений "Вагнера". Однако Г. Науседа призывает всесторонне оценивать угрозу со стороны Беларуси и учитывать события последних месяцев в Москве и Минске.
"Мы должны всесторонне проанализировать события последних месяцев. В первую очередь, заявления Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. Это происходит. Это не подтверждено, но, вероятно, это вопрос нескольких недель", – сказал глава государства.
"Затем – различные угрозы, агрессивная риторика и нелегальная миграция. Да, потоки снизились по сравнению с тем, что было пару лет назад. Но они по-прежнему есть, и есть планы ввезти еще больше мигрантов на территорию Беларуси и дестабилизировать нашу границу", — подчеркнул Г. Науседа, говоря об угрозах для Литвы.