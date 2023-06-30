Президент Литвы: если вагнеровцы появятся в Беларуси, их могут использовать для нелегальной миграции

"Думаю – смотрите, однажды этими нелегальными мигрантами могут стать вагнеровцы. Готовы ли мы к таким вызовам? Да, мы построили забор, установили системы наблюдения. Но они могут использовать этих зеленых человечков или вагнеровцев в качестве нелегальных иммигрантов. Нельзя исключить такую вероятность", — заявил Г. Науседа в подкасте EU Confidential издания Politico.

"Это говорит о том, что мы должны быть готовы, мы должны понимать, что нелегальная миграция или инструментализированная миграция в руках таких тиранов, как Александр Лукашенко или Владимир Путин, — это другой вид миграции. Поэтому требуются решения, разработанные именно для такого рода миграции", — пояснил он.