Президент Литвы: если Путину повезет, он может прийти и к нам - речь идет не только о Литве

"Я думаю, если Путину повезет, он может прийти и к нам. И речь идет не только о Литве, следующей мишенью может стать Молдова, Румыния, страны Балтии, Польша. У этой империи аппетит безграничный", – сказал в интервью телевидению Al Jazeera.

По словам президента, безопасность Литвы будет зависеть только от исхода войны в Украине.

"Единственный сценарий, который защитит нашу страну от путинской агрессии – успех Украины. Если Путина остановят, это может стать окончанием его эры", – сказал Науседы.

Отвечая на вопросы журналистов об угрозе России, связанной с применением ядерного оружия, Науседа подчеркнул, что надо делать все возможное, чтобы остановить действия России.

"Если мы не будем ничего делать, то для Путина это будет прямой призыв продолжать свою деятельность", – прибавил президент.