Президент Литвы: ЕС обратил внимание на потоки нелегальной миграции из Беларуси

"Принципиальный момент был упомянут. В проблеме мигрантов появился не только южный контекст, который был привычным ранее, но и восточный контекст", - сказал журналистам в понедельник утром Г. Науседа после заседания Европейского совета.
"Без всякого сомнения, этот восточный контекст означает именно аспект границы Беларуси и Литвы", - добавил он.
Утвердив заключение по вопросу миграции, Европейский совет осудил "любые попытки третьих стран превратить мигрантов в инструмент для политических целей".
Эта формулировка, которая раньше связывалась только с действиями Турции, пропускавшей мигрантов с Ближнего Востока, теперь актуальна и в контексте действий Беларуси на границе с Литвой, утверждает новостной портал Politico, который пишет об актуальных темах Брюсселя.
Европейский совет также заявил, что изменения маршрутов некоторых мигрантов "вызывают серьезную обеспокоенность и требуют постоянной бдительности и серьезных действий".
Литовские политики утверждают, что белорусский режим намеренно пропускает мигрантов в Литву и называют это частью гибридной войны.
В этом году в Литву из Беларуси нелегально прибыло около полутысячи мигрантов, многие из них - с Ближнего Востока.
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