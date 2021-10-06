"Европейский Союз использует трехмерный подход к Китаю, рассматривая его как партнера с одной стороны, как экономического конкурента - с другой, и как геополитического соперника - в третьем измерении. Я бы сказал, что центры тяжести медленно меняются. И я думаю, что недавние связанные с Литвой события имеют определенное влияние на общую позицию Евросоюза, поскольку со стороны Китая наблюдается больше агрессии, больше желания диктовать свои условия и, конечно, играть большую роль в мире", – заявил президент после неформальной встречи руководителей ЕС, состоявшейся в среду в Словении.

По словам Науседы, в этом контексте Европейский Союз "должен действовать быстро и решительно" и должен "снизить свою зависимость от Китая во многих аспектах".

"Конечно, пандемия вскрыла, что мы зависимы с точки зрения производственных цепочек. Несомненно, при определенных обстоятельствах Китай точно мог бы воспользоваться таким козырем. Поэтому, смотря в будущее, нам нужно больше сосредоточиться на производственных цепочках в нашей собственной стране, на нашем континенте или на нашем сотрудничестве с другими государствами со схожим мышлением", - сказал руководитель страны.

Литва в последнее время критикует ситуацию с правами человека в Китае, заблокировала его инвестиции в стране, а затем правительство объявило о планах открыть торговую миссию на Тайване, который Китай считает мятежной провинцией.

Двусторонние отношения начали ухудшаться в мае, после того, как Литва вышла из важного для Пекина формата политико-экономического сотрудничества "17 + 1", в котором в основном участвуют страны Центральной и Восточной Европы.

Поворотным моментом стало решение Тайбэя открыть представительство в Вильнюсе под именем Тайваня.

В результате Пекин отозвал своего посла для консультаций в августе и указал Литве сделать аналогичный шаг. Посол Литвы в Китае Диана Мицкявичене вернулась в Вильнюс в начале сентября.

Китай также недавно предпринял шаги по остановке грузовых поездов в Литву, выдаче разрешений на экспорт продуктов питания, снизил кредитных лимиты для литовских компаний и повысил цены.