"Европейский Союз использует трехмерный подход к Китаю, рассматривая его как партнера с одной стороны, как экономического конкурента - с другой, и как геополитического соперника - в третьем измерении. Я бы сказал, что центры тяжести медленно меняются. И я думаю, что недавние связанные с Литвой события имеют определенное влияние на общую позицию Евросоюза, поскольку со стороны Китая наблюдается больше агрессии, больше желания диктовать свои условия и, конечно, играть большую роль в мире", – заявил президент после неформальной встречи руководителей ЕС, состоявшейся в среду в Словении.
По словам Науседы, в этом контексте Европейский Союз "должен действовать быстро и решительно" и должен "снизить свою зависимость от Китая во многих аспектах".
"Конечно, пандемия вскрыла, что мы зависимы с точки зрения производственных цепочек. Несомненно, при определенных обстоятельствах Китай точно мог бы воспользоваться таким козырем. Поэтому, смотря в будущее, нам нужно больше сосредоточиться на производственных цепочках в нашей собственной стране, на нашем континенте или на нашем сотрудничестве с другими государствами со схожим мышлением", - сказал руководитель страны.
Литва в последнее время критикует ситуацию с правами человека в Китае, заблокировала его инвестиции в стране, а затем правительство объявило о планах открыть торговую миссию на Тайване, который Китай считает мятежной провинцией.
Двусторонние отношения начали ухудшаться в мае, после того, как Литва вышла из важного для Пекина формата политико-экономического сотрудничества "17 + 1", в котором в основном участвуют страны Центральной и Восточной Европы.
Поворотным моментом стало решение Тайбэя открыть представительство в Вильнюсе под именем Тайваня.
В результате Пекин отозвал своего посла для консультаций в августе и указал Литве сделать аналогичный шаг. Посол Литвы в Китае Диана Мицкявичене вернулась в Вильнюс в начале сентября.
Китай также недавно предпринял шаги по остановке грузовых поездов в Литву, выдаче разрешений на экспорт продуктов питания, снизил кредитных лимиты для литовских компаний и повысил цены.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы приняло решение: за обязательные тесты будут платить работники (4)
За обязательные тесты на COVID-19 с 1 декабря в Литве...
Хочешь получать зарплату - прививайся: жители Литвы устали от ограничений и согласны с таким предложением (80)
Минздрав Литвы зарегистрировал предложение ввести...
Правительство утвердило предложение выплачивать привившимся жителям старше 75 лет по 100 евро (10)
Правительство Литвы в среду утвердило предложение...
В Вильнюсе в четверг начинается отопительный сезон (58)
Этот отопительный сезон в Литве потребует от жителей...
В Литве снова фиксируется скачок заболевших коронавирусом – где ситуация хорошая, а где критическая (14)
В среду утром Департамент статистики Литвы сообщил о...