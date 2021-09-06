Президент Литвы: ЕС должен быть готов к быстрой реакции на гибридные атаки

Позицию главы государства поддерживают министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

В субботу после встречи в Литве с зампредседателя Еврокомиссии Маграритисом Схинасом глава государства заявил, что осуществляемая белорусским режимом гибридная атака против Литвы и ЕС вынуждает ЕС пересмотреть правовые акты сообщества, регламентирующие миграцию, политику убежища и охрану внешней границы ЕС.

"Ведомства ЕС и государства-члены должны иметь инструменты для быстрой реакции на атаки гибридного характера: эффективно реагировать на случи нелегального пересечения границы, повышать мощности ЕС по возвращению нелегальных мигрантов в страны происхождения, принимать просьбы о предоставлении убежища только на постах контроля пересечения границы и в дипломатических представительствах, а также эффективно использовать программы ЕС для усиления контроля на границе", – цитируются слова президента в сообщении президентской администрации.

Глава государства отмечает, что изменения в законодательных актах ЕС необходимы, чтобы предотвратить возможности демократических режимов манипулировать политикой убежища ЕС. Президент сообщил, что эти вопросы он планирует поднять на саммите ЕС в октябре.

С вице-председателем ЕК также встретился в субботу глава МИД Г. Ландбергис. Он заявил, что Литва, стремящаяся совладать с потоками нелегальной миграции, ценит "политическую и техническую помощь" ЕК, а "агрессивные действия режима" Александра Лукашенко "целью которых является оказание давление на весь ЕС, должны получить должный ответ".

По сообщению МИД, на встрече Г. Ландсбергиса и М. Схинаса обсуждались и прочие меры, которые помогут членам ЕС, столкнувшимся с незаконной миграцией, поощряемой недемократическими режимами.

Между тем, спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен после встречи с вице-главой ЕК акцентировала, что "совместными усилиями" ситуацию на литовской границе с Беларусью удалось стабилизировать, однако беспокойство вызывают показали миграции в Латвии и Польше.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.