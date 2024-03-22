Президент Литвы: экономическими средствами можно сделать российское зерно неконкурентоспособным

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: lrp.lt nuotr.

Президент Гитанас Науседа говорит, что Европейская комиссия (ЕК) должна в первую очередь принять экономические меры при решении вопроса импорта российского зерна в Европейский союз (ЕС). По его словам, на продукцию можно установить тарифы такого размера, что зерно станет неконкурентоспособным.

"Экономическими средствами можно сделать российское зерно неконкурентоспособным. Возможно, такие экономические меры даже более элегантны, чем простой запрет", - в пятницу в Брюсселе журналистам сказал Г. Науседа.

"Были разговоры о том, какого размера тарифы можно установить на это зерно, чтобы даже с учетом его демпинговых цен, которые Россия намеренно применяет на европейском рынке, чтобы еще больше дестабилизировать наш продовольственный рынок, зерно стало бы неконкурентоспособным", - сказал он, отметив, что такие меры существуют и должны применяться.

На этой неделе министры сельского хозяйства стран Балтии, Польши и Чехии обратились к институтам ЕС с просьбой запретить импорт российского и белорусского зерна.

Это стало ответом на протесты фермеров, проходящие по всему ЕС, участники которых жалуются на низкие закупочные цены на зерно из-за импорта из Украины и России.

Сейм Литвы принял подготовленную Комитетом по сельским делам резолюцию, в которой предлагает обратиться в ЕК по поводу запрета на импорт российского зерна на европейском уровне.

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