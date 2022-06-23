Президент Литвы: ЕК уточнит выполнение санкций по калининградскому транзиту

"Я буду у президента Еврокомиссии в 15.30, увижу проект и думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время. Я не буду комментировать его содержание, потому что не хочу комментировать содержание документов, которые еще не опубликованы и не обсуждены", — заявил Науседа журналистам в Брюсселе в четверг после участия во встрече лидеров ЕС.

"Я просто хотел бы назвать это уточнениями по поводу транзита товаров с основной российской территории в анклав, в Калининградскую область. Когда я это увижу, можно будет об этом говорить", - добавил он.

После вступления в силу на прошлой неделе санкций ЕС Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининград, ссылаясь на разъяснение ЕС.

Москва заявила в понедельник, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения и пригрозила ответить.

Согласно неназванным источникам, портал Politico, пишущий о политике Сообщества, сообщил в четверг со ссылкой на представителя ЕК Эрика Мамера, что Комиссия предоставит дополнительные указания относительно применения санкций, означающие свободный транзит подсанкционных товаров.

Науседа подчеркнул, что в марте Литва высказалась за четвертый пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину.

"Однако когда речь идет о практическом применении санкций, мы говорим об ответственности Еврокомиссии за это. Она это делает, и я надеюсь, что об этом скоро будет объявлено", — сказал президент Литвы.