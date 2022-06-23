"Я буду у президента Еврокомиссии в 15.30, увижу проект и думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время. Я не буду комментировать его содержание, потому что не хочу комментировать содержание документов, которые еще не опубликованы и не обсуждены", — заявил Науседа журналистам в Брюсселе в четверг после участия во встрече лидеров ЕС.
"Я просто хотел бы назвать это уточнениями по поводу транзита товаров с основной российской территории в анклав, в Калининградскую область. Когда я это увижу, можно будет об этом говорить", - добавил он.
После вступления в силу на прошлой неделе санкций ЕС Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининград, ссылаясь на разъяснение ЕС.
Москва заявила в понедельник, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения и пригрозила ответить.
Согласно неназванным источникам, портал Politico, пишущий о политике Сообщества, сообщил в четверг со ссылкой на представителя ЕК Эрика Мамера, что Комиссия предоставит дополнительные указания относительно применения санкций, означающие свободный транзит подсанкционных товаров.
Науседа подчеркнул, что в марте Литва высказалась за четвертый пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину.
"Однако когда речь идет о практическом применении санкций, мы говорим об ответственности Еврокомиссии за это. Она это делает, и я надеюсь, что об этом скоро будет объявлено", — сказал президент Литвы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы ответила на вопросы о калининградском транзите
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 23 июня...
Президент Литвы: ЕК уточнит выполнение санкций по калининградскому транзиту
Европейская комиссия (ЕК) уточнит разъяснения, как...
Министр образования о задании на экзамене по русскому языку: стыдно и обидно
Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита...
Глава МИД Литвы: возможные изменения по ограничению калининградского транзита - в руках ЕК
Европейская комиссия (ЕК) теоретически могла бы...