Президент Литвы: ЕК уточнит выполнение санкций по калининградскому транзиту

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Европейская комиссия (ЕК) уточнит разъяснения, как проводить в жизнь ограничения на транзит товаров, подпавших под санкции Европейского союза (ЕС), между материковой частью России и Калининградской областью, заявил в четверг президент Литвы Гитанас Науседа.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Karolina Pansevič

"Я буду у президента Еврокомиссии в 15.30, увижу проект и думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время. Я не буду комментировать его содержание, потому что не хочу комментировать содержание документов, которые еще не опубликованы и не обсуждены", — заявил Науседа журналистам в Брюсселе в четверг после участия во встрече лидеров ЕС.

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"Я просто хотел бы назвать это уточнениями по поводу транзита товаров с основной российской территории в анклав, в Калининградскую область. Когда я это увижу, можно будет об этом говорить", - добавил он.

После вступления в силу на прошлой неделе санкций ЕС Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининград, ссылаясь на разъяснение ЕС.

Москва заявила в понедельник, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения и пригрозила ответить.

Согласно неназванным источникам, портал Politico, пишущий о политике Сообщества, сообщил в четверг со ссылкой на представителя ЕК Эрика Мамера, что Комиссия предоставит дополнительные указания относительно применения санкций, означающие свободный транзит подсанкционных товаров.

Науседа подчеркнул, что в марте Литва высказалась за четвертый пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину.

"Однако когда речь идет о практическом применении санкций, мы говорим об ответственности Еврокомиссии за это. Она это делает, и я надеюсь, что об этом скоро будет объявлено", — сказал президент Литвы.

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