Президент Литвы: дружба стран Балтии – это ценность, которая помогает преодолеть любые вызовы

Во время встречи глава Литвы отметил, что единство стран Балтии прошло проверку историей, поэтому оно незаменимо в современных условиях геополитической напряженности.
По словам Г. Науседы, дружба Литвы, Латвии и Эстонии – это сила и ценность, которая всегда помогает преодолеть самые сложные вызовы, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.
Президент подчеркнул, что в последние годы ситуация с безопасностью по соседству с нами и в Европе в целом стала более сложной, поэтому крайне важно продолжать укреплять обороноспособность Балтийского региона и всего восточного фланга НАТО путем обеспечения надежного сдерживания и передовой обороны.
По словам главы государства, решения, принятые на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, являются значимым шагом вперед в укреплении безопасности Балтийского региона, но для их эффективной реализации необходимо интенсивно работать с союзниками по НАТО.
"Обеспечение осуществимости оборонных планов, усиление противовоздушной обороны стран Балтии и увеличение присутствия союзников в регионе должны стать приоритетами Литвы, Латвии и Эстонии в ближайшее время. Надежное сдерживание – это лучшая защита", - отметил Г. Науседа.
Главы Литвы, Латвии и Эстонии также обсудили инфраструктурные проекты в регионе.
Президент Литвы подчеркнул важность синхронизации электросетей с сетями континентальной Европы.
По словам Г. Науседы, отсоединение электросетей стран Балтии от России обеспечит энергетическую безопасность и устранит риски, связанные с электроснабжением, поэтому необходимо стремиться завершить процесс синхронизации к согласованному сроку – февралю 2025 года.
Г. Науседа также обратил внимание лидеров стран Балтии на необходимость улучшения транспортных связей и подчеркнул, что реализация проекта "Rail Baltica" должна быть ускорена.
Как указывается в сообщении, президенты стран Балтии также обсудили предстоящее заседание Европейского совета, на котором будут решаться вопросы дальнейшей интеграции Украины и Молдовы в ЕС.
Глава Литвы отметил, что это решение будет иметь геополитическое значение и определит, какой будет Европа в будущем.