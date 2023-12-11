Президент Литвы: дружба стран Балтии – это ценность, которая помогает преодолеть любые вызовы

Во время встречи глава Литвы отметил, что единство стран Балтии прошло проверку историей, поэтому оно незаменимо в современных условиях геополитической напряженности.

По словам Г. Науседы, дружба Литвы, Латвии и Эстонии – это сила и ценность, которая всегда помогает преодолеть самые сложные вызовы, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

Президент подчеркнул, что в последние годы ситуация с безопасностью по соседству с нами и в Европе в целом стала более сложной, поэтому крайне важно продолжать укреплять обороноспособность Балтийского региона и всего восточного фланга НАТО путем обеспечения надежного сдерживания и передовой обороны.

По словам главы государства, решения, принятые на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, являются значимым шагом вперед в укреплении безопасности Балтийского региона, но для их эффективной реализации необходимо интенсивно работать с союзниками по НАТО.