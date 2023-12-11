Президент Литвы: долг международного сообщества – помочь Украине вернуть похищенных детей

Глава государства, обращаясь к участникам встречи Международной коалиции стран по возвращению украинских детей, подчеркнул, что российский режим своими действиями покушается на любовь родителей и детей и угрожает детской идентичности, тем самым нарушая самые священные нормы любого человеческого сообщества.

"Долг всего международного сообщества – помочь Украине добиться победы, оказывая ей военную и финансовую поддержку, потому что только в случае поражения России можно будет скорее вернуть похищенных детей", – сказал президент в видеообращении.

По словам главы государства, возвращение детей – лишь первый шаг. Не менее важно добиваться того, чтобы лица, решения которых привели к жестокому преступлению, за это были привлечены к юридической ответственности.

Президент Г. Науседа подчеркнул, что Литва решительно поддерживает 10-ступенчатый мирный план президента Украины Владимира Зеленского как способ установления справедливого и прочного мира.