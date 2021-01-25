В субботу в социальной сети Twitter Г. Науседа также призвал отпустить задержанных во время массовых протестов против ареста лидера оппозиции Алексея Навального.

"Литва строго осуждает жестокие аресты мирных протестующих, поддерживающих А. Навального в России. Отрицание политических прав оппозиции является возвратом к сталинской эпохе. Незаконно задержанные протестующие, включая и супругу А. Навального, должны быть незамедлительно освобождены", – написал президент.

Несколько ранее аресты осудил и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, назвавший это "признаком ослабления режима". Он также призвал освободить задержанных.

В субботу в России сообщили о задержании более 3 тыс. протестующих на организованных в десятках городов страны массовых акциях протеста в поддержку известного критика Кремля Алексея Навального, который был арестован. Среди задержанных и супруга А. Навального - Юлия, которую позже отпустили, а также его соратники.

А. Навальный, являющийся активным критиком В. Путина, в минувшие выходные вернулся в Москву после нескольких месяцев лечения и восстановления в Германии, куда он был доставлен после отравления веществом "Новичок". Он был задержан в аэропорту Шереметьево и доставлен в СИЗО.

Эти протесты в Москве считаются самыми массовыми с 2019 года, когда сторонники А. Навального вышли на улицы требовать свободных выборов в местные органы власти.