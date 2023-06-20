Президент Литвы: давайте не будем питать иллюзий – мы тоже на прицеле

"Мы должны стремиться к тому, чтобы внимание США к безопасности Литвы оставалось неизменным. У нас много общих интересов. Мы не только стремимся остановить российскую агрессию, но и с настороженностью наблюдаем за ростом роли Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, развитием отношений с Россией, экономическим шантажом", - сказал Г. Науседа в своем четвертом годовом докладе.

"В ближайшие десятилетия мы, вероятно, будем видеть еще более тесное сотрудничество между авторитарными режимами. Мы должны быть готовы", - добавил президент.

По его словам, Россия, в частности, использует все возможные средства деструкции в странах, не входящих в НАТО и ЕС.

"На наших глазах используется весь пакет инструментов гибридной войны – от дезинформации и пропаганды до вербовки агентов, подкупа и шантажа", - сказал президент, отметив, что Литва в этом отношении также является мишенью.