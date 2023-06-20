Президент Литвы: давайте не будем питать иллюзий – мы тоже на прицеле

"Мы должны стремиться к тому, чтобы внимание США к безопасности Литвы оставалось неизменным. У нас много общих интересов. Мы не только стремимся остановить российскую агрессию, но и с настороженностью наблюдаем за ростом роли Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, развитием отношений с Россией, экономическим шантажом", - сказал Г. Науседа в своем четвертом годовом докладе.
"В ближайшие десятилетия мы, вероятно, будем видеть еще более тесное сотрудничество между авторитарными режимами. Мы должны быть готовы", - добавил президент.
По его словам, Россия, в частности, использует все возможные средства деструкции в странах, не входящих в НАТО и ЕС.
"На наших глазах используется весь пакет инструментов гибридной войны – от дезинформации и пропаганды до вербовки агентов, подкупа и шантажа", - сказал президент, отметив, что Литва в этом отношении также является мишенью.
"Давайте не будем питать иллюзий – мы тоже на прицеле. Мы должны уделять еще больше внимания предотвращению подрывной деятельности, укреплению органов разведки и контрразведки. Я призываю бывших сотрудников и нынешних государственных политиков хорошо подумать, не вредит ли сведение личных счетов национальной безопасности", - сказал Г. Науседа.
Долг Литвы – изолировать белорусский режим
В годовом докладе президент акцентировал внимание на положении Беларуси, которая все больше зависит от России. По его словам, соседняя с Литвой страна требует особого внимания, когда речь идет о безопасности.
"Беларусь требует нашего особого внимания. Режим этой страны загнал себя в паутину зависимости от России и теперь позволяет ей себя переварить. В то же время исчезает и Беларусь. Это уже привело и к строительству небезопасной Белорусской АЭС, и к преступлениям против человечности в Буче и Ирпене, куда из Беларуси приезжали убийцы в форме российской армии", - сказал Г. Науседа.
"Ситуация с правами человека в Беларуси стремительно ухудшается. Лидеры оппозиции задержаны, партийная деятельность преследуется, пытки стали нормой. Независимые СМИ уничтожены, активные организации гражданского общества закрыты. Введенная смертная казнь за теракты стала булавой контроля тоталитарного общества", - сказал он, добавив, что Литва должна изолировать минский режим.
"Обязанность международного сообщества, а вместе с тем и Литвы – изолировать белорусский режим и применять жесткие международные санкции. Мы должны добиваться освобождения и реабилитации политзаключенных в этой стране, а также проведения прозрачных и демократичных выборов", - сказал Г. Науседа.