"Вместо того, чтобы повторять заезженные фразы об открытых дверях НАТО, нам нужно найти более конкретные механизмы для быстрой интеграции Украины в пространство НАТО после окончания войны", - заявил журналистам Г. Науседа.
По мнению президента, также необходимо отказаться от мышления, что будущее членство Украины в НАТО является бременем для Альянса.
"На это рассуждение я всегда отвечаю очень просто: вы же не думаете, что Украинская армия, которая прошла крещение на поле боя и имеет такой богатый опыт, как никакая другая армия европейской страны... Не станет ли это (членство Украины) усилением НАТО. Мой ответ – да. Это стало бы усилением НАТО", - сказал президент.
Поэтому, подчеркнул президент, очень важно, чтобы в саммите НАТО в Вильнюсе этим летом принял участие и глава Украины Владимир Зеленский.
"Я думаю, что в интересах всех нас, чтобы президент Зеленский участвовал в наших дискуссиях. Значительная часть дискуссий будет посвящена и непосредственно связана с Украиной", - сказал Г. Науседа.
В. Зеленский принял приглашение НАТО принять участие в саммите Альянса, который пройдет 11-12 июля в Литве.
Во время первого после вторжения России визита Й. Столтенберга в Киев на прошлой неделе В. Зеленский еще раз настаивал на вступлении Украины в НАТО и подчеркнул, что страна должна начать "заслуженные" процедуры вступления. В ответ на это генсек подчеркнул, что Альянс согласен с тем, что Украина "станет членом НАТО", но не назвал конкретной даты членства Украины.
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