2024.08.28 06:56

Президент Литвы: членство Литвы в ЕC стало историей успеха, этого желаю и Молдове

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Prezidentas Gitanas Nausėda balsavo EP rinkimuose
Prezidentas Gitanas Nausėda balsavo EP rinkimuose

Во вторник, во время участия в мероприятиях в случаю Дня независимости Молдовы в Кишиневе, президент Гитанас Науседа обратился к народу Молдовы с пожеланием им успешной интеграции в Европейский союз, которая принесла Литве прогресс и процветание.

Как заявили в Офисе президента, в своем выступлении глава государства подчеркнул, что Молдова сейчас стоит на перепутье, где будет решаться ее будущее, и только от решения ее народа зависит будущее страны.

Президент заявил, что Литва увидела эту возможность и воспользовалась ею – она ​​выбрала Евросоюз, НАТО, великую евроатлантическую семью свободолюбивых стран.

„Членство Литвы в Европейском союзе стало настоящей историей успеха, и я желаю, чтобы Молдова также воспользовалась этой возможностью. (...) Сегодня, будучи гордым членом семьи Европейского союза, Литва в то же время остается Литвой – лучшей, более сильной версией себя, независимым государством, которое заботится не только о своем собственном благополучии, но и о благополучии своих соседей и друзей“, – сказал президент.

Литовский лидер призвал народ Молдовы оставаться на европейском пути, проводить необходимые реформы и укреплять свою страну.

„Литва готова вам помочь. Мы готовы поделиться своим опытом и предложить проверенные решения. Мы также продолжим поддерживать вас в вопросах безопасности и обороны. Почему мы это делаем? Ответ прост: Литва хочет, чтобы Молдова преуспела и процветала. Ведь мы знаем, что место Молдовы в Европе“, – сказал глава государства.

В октябре этого года в Молдове пройдет референдум о вступлении в Евросоюз.

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