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Западное сообщество является неделимым целым, объединенным общими ценностями, поэтому необходимо защищать каждый "сантиметр Западной цивилизации", считает президент Литвы Гитанас Науседа.
Andrzejus Duda, Gitanas Nausėda
Andrzejus Duda, Gitanas Nausėda
© LRPK / Robertas Dačkus

"Во-первых, мы, Западное сообщество, Западная цивилизация – не случайный набор отдельных частей. Мы – это не просто километры суши, количество озер, морских миль, которые можно было бы отдать или обменять. Мы – единое цело, объединенное ценностями", – сказал президент в своем выступлении на конференции по национальной безопасности Литвы в среду в Вильнюсе.

"Мы не должны терять 10 километров демократии или 100 километров порядка, основанного на международных правилах. Либо мы лелеем и защищаем их, либо мы их всех теряем. Поэтому ни у кого не должно быть сомнений в том, что мы будем защищать наши ценности. Будем защищать каждый сантиметр Западной цивилизации всеми доступными средствами", – заявил он на мероприятии, на котором присутствовал и президент Польши Анджей Дуда.

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По словам Г. Науседы, при поиске решения вопроса региональной обороны необходимо убедиться, что "оно не расколет, не разделит нас".

"Региональные решения имеют смысл только в более широком контексте – только если они укрепляют семью демократических государств, укрепляют наш Альянс. В современном мире нет долгосрочного "Я" без устойчивого "Мы". Нет безопасного региона без безопасного Альянса. Также нет и без безопасного Альянса без безопасного региона. Мы не должны забывать об этой взаимозависимости", – подчеркнул руководитель страны.

Он также отметил, что общая история Литвы и Польши, пережитые вызовы показали необходимость держаться вместе, что особенно важно в наши дни с точки зрения наблюдаемых военных и гибридных угроз.

"Недаром некоторые геополитические мыслители называют союз Литвы и Польши одной из самых больших головных болей в России. Это одна из важнейших ее проблем, которую она может решить, противопоставляя наши народы. Но им это не удастся. Мы будем поддерживать друг друга, а не бороться друг с другом", - сказал Г. Науседа.

Конференция "Вызовы региональной безопасности и участие гражданского населения в территориальной защите", которая проходит в Великокняжеском дворце, посвящена ситуации с безопасностью в регионе Балтийского моря и участию общественности в обороне страны.

Мероприятие приурочено к 230-летию Конституции Литовско-Польского государства (Речи Посполитой) и принятой 20 октября 1791 года Взаимной гарантии обоих народов. По этому случаю в Литве находятся делегации президента Польши и главы палат польского парламента.

Конституция 3 мая считается первой конституцией в Европе. Ее принял Четырехлетний Сейм - сословно-представительный орган Речи Посполитой - личной унии Королевства Польского и Великого княжества Литовского (ВКЛ) 3 мая 1791 года. Позднее, 20 октября 1791 года, была принята Взаимная гарантия обоих народов - дополнительные инструкции к Конституции 3 мая 1791 года для объяснения не сформулированных в Конституции условий польско-литовской унии.

В Польше 3 мая является важным государственным праздником, между тем в Литве эта дата отмечается скромнее, так как Конституция, по некоторым оценкам, ограничила самостоятельность ВКЛ в общем государстве с Польшей.

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