Президент Литвы: больше внимания - подготовке педагогов других иностранных языков, русский - не приоритет

"Мне кажется, что на данный момент мы зависим от того факта, что у нас действительно много учителей русского языка и ситуация немного неестественная. Есть потребность со стороны учеников в том, чтобы учить другие языки и иметь в качестве второго языка тот же французский, немецкий, но нам там не хватает учителей. Между тем учителей русского языка у нас более чем достаточно" - сказал Г. Науседа журналистам, участвуя в презентации проекта переиздания газеты "Аушра".

Президент подчеркивает, что в настоящее время сложилась ситуация, когда предложение учителей русского языка начинает диктовать спрос. По его словам, такая ситуация неправильная.

"Является ли сегодня сохранение русского языка в наших школах приоритетом? Я так не думаю. У нас очень интенсивные связи со странами ЕС и испанский, французский, немецкий языки действительно оказываются полезными для наших людей в общении с нашими коллегами на Западе. Между тем, о нынешних отношениях с Россией я, конечно, не могу этого сказать. У нас очень гибкие экономические, культурные и социальные отношения с Россией? Скорее нет. Поэтому я считаю, что это не приоритет", - сказал глава государства.

Поэтому Г. Науседа считает, что необходимо уделять больше внимания обучению учителей других иностранных языков.

"Я думаю, что это не является приоритетом и мы должны уделять больше внимания обучению учителей, которые могли бы предложить реальную альтернативу, и наши дети могли бы выбрать язык, который наиболее приемлем для них, не из-за того, что нет выбора, а действительно из своих интересов", - подчеркнул президент.

Советник президента по вопросам образования Йоланта Урбанович подчеркивает, что тот факт, что значительная доля учеников в Литве по-прежнему выбирает русский язык в качестве второго иностранного, не радует. Однако советник главы страны признает, что внезапного изменения в выборе второго иностранного языка ждать не стоит.

Однако советник главы страны выразила удовлетворение в связи с тем, что уже заметна положительная тенденция – дети все чаще выбирают немецкий или французский язык в качестве второго иностранного.

Как ранее заявляла министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене, для отказа от русского языка в качестве второго факультативного планируется расширить возможности изучения других языков. Однако, по ее словам, в настоящее время учителей этого предмета подготовлено больше всего, а нанять учителей других языков – сложно.

Латвия объявила, что уже в 2026 году намерена отказаться от русского языка как второго иностранного в школах.