Президент Литвы: безопасность НАТО неделима

"Нам нужно говорить о трех главных вещах: безопасность Альянса неделима. Мы также должны понимать, что вся территория Альянса будет защищена с первого дня. Во-вторых, место Украины в Альянсе НАТО", - заявил Г. Науседа на Общественном форуме НАТО.

"Это выгодно не только политически, но и практически, если Украина станет членом НАТО. Для нас также важно продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Украине для достижения победы", - добавил он.

В своем выступлении президент Литвы также подчеркнул важность партнерских отношений НАТО со странами других регионов.

"В-третьих, нашему Альянсу необходимы более глубокие партнерские отношения со странами других регионов: странами Балкан, Кавказа и Тихого океана. Мы должны понимать, что в настоящее время Россия представляет самую серьезную угрозу для нашего Альянса. И нам нужно принимать решения, которые защитят нас в будущем. Мы должны предвидеть. И мы должны понимать, что весь Альянс привержен защите своей территории", - подчеркнул он.