11 июля 2023 г. 15:24

Президент Литвы: безопасность НАТО неделима

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Президент Гитанас Науседа заявляет, что главное, что, по его словам, должно быть подчеркнуто на саммите в Вильнюсе, это неделимая безопасность НАТО и членство Украины в Альянсе.

"Нам нужно говорить о трех главных вещах: безопасность Альянса неделима. Мы также должны понимать, что вся территория Альянса будет защищена с первого дня. Во-вторых, место Украины в Альянсе НАТО", - заявил Г. Науседа на Общественном форуме НАТО.

"Это выгодно не только политически, но и практически, если Украина станет членом НАТО. Для нас также важно продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Украине для достижения победы", - добавил он.

В своем выступлении президент Литвы также подчеркнул важность партнерских отношений НАТО со странами других регионов.

"В-третьих, нашему Альянсу необходимы более глубокие партнерские отношения со странами других регионов: странами Балкан, Кавказа и Тихого океана. Мы должны понимать, что в настоящее время Россия представляет самую серьезную угрозу для нашего Альянса. И нам нужно принимать решения, которые защитят нас в будущем. Мы должны предвидеть. И мы должны понимать, что весь Альянс привержен защите своей территории", - подчеркнул он.

Г. Науседа также подчеркнул важность новых оборонных планов Альянса и выразил удовлетворение в связи с решением Германии разместить бригаду в Литве.

"Военное присутствие стран Альянса также очень важно. Это вопрос экзистенциальной важности. Я приветствую заявления Германии по этому вопросу и уверен, что немецкая бригада НАТО начнет действовать в Литве в 2026 году", - сказал он.

ELTA напоминает, что во вторник в Вильнюсе начался двухдневный саммит НАТО. Это первое международное мероприятие такого уровня в Литве, в котором принимают участие более 40 иностранных лидеров, глав дипломатии и министров обороны, другие высокопоставленные лица.

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