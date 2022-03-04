"Атаки России против гражданских атомных объектов в Украине - это акт ядерного терроризма и преступление против человечности. Белорусская АЭС, на границе с Литвой, тоже может быть превращена в оружие России", - написал президент в пятницу в твиттере.
Он призвал международное сообщество незамедлительно отреагировать на "ядерные преступления России".
Украинские службы помощи в пятницу сообщили, что потушили пожар на Запорожской АЭС, возникший после обстрела российской армией.
В сообщении региональной военной администрации подтверждается, что пожар на станции был потушен, а отделение 1-ого реактора получило некоторые повреждения, однако это не влияет на безопасность энергоблока.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу обвинил Москву в "ядерном терроре" и попытках "повторить" Чернобыльскую катастрофу.
За время продолжающейся вторую неделю войны России в Украине российские военные также заняли Чернобыльскую АЭС.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Российские военные обстреляли Запорожскую АЭС и захватили ее
Война в Украине продолжается уже девятый день....
Специальный эфир Delfi с участием спикера Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен Прямой эфир
Война в Украине продолжается больше недели. Боевые...
Премьер Литвы об обстреле Запорожской АЭС: для путинской рати нет никаких границ
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
Оценка угроз для Литвы: обеспокоенному Западу надо сказать три вещи
Западные страны все больше беспокоятся не только в...
Центр радиационной безопасности Литвы: из-за атаки на Запорожскую АЭС радиационной угрозы нет
После того, как Россия атаковала Запорожскую АЭС (ЗАСЭ)...