Президент Литвы: Альянс договорился о необратимости процесса интеграции Украины в НАТО

„Не было ни договоренности, ни широкой поддержки французской инициативы. Отдельные государства могут и будут это делать, но общей договоренности нет. Скорее всего, эта идея так и останется в подвешенном состоянии. (...) Политические силы меняются в пользу тех партий, чей взгляд на поддержку Украины неоднозначный или более сдержанный. По этой причине подобные смелые инициативы могут быть поставлены под сомнение. По сути, они уже под сомнением“, –заявил он.