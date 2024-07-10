Президент Литвы: Альянс договорился о необратимости процесса интеграции Украины в НАТО

„В тексте будет отражен принцип необратимости, что интеграция Украины в НАТО – это необратимый процесс. Это своего рода мост от нынешней ситуации к будущему членству“, – заявил журналистам в Вашингтоне Г. Науседа.
„Это тот компромисс, который НАТО могло предложить украинцам, и украинская сторона согласна с этой версией текста“, – добавил он.
По словам главы государства, если бы Украина уже сейчас вступила в Альянс, НАТО пришлось бы запустить пятую статью.
„Сегодня НАТО не готово сказать больше, чем уже сказало. Любое обязательство по пятой статье будет означать необходимость принятия мер здесь и сейчас. Как это сделать, если даже отправка войск в Украину пока является табу в масштабах НАТО“, – заявил президент.
Французская идея об отправке войск, вероятно, так и останется в подвешенном состоянии
По мнению Г. Науседы, инициированные в конце февраля президентом Франции Эммануэлем Макроном дискуссии о вводе сухопутных войск в Украину, вероятно, так и останутся идеей „в подвешенном состоянии“.
„Не было ни договоренности, ни широкой поддержки французской инициативы. Отдельные государства могут и будут это делать, но общей договоренности нет. Скорее всего, эта идея так и останется в подвешенном состоянии. (...) Политические силы меняются в пользу тех партий, чей взгляд на поддержку Украины неоднозначный или более сдержанный. По этой причине подобные смелые инициативы могут быть поставлены под сомнение. По сути, они уже под сомнением“, –заявил он.
В феврале по пути на встречу европейских лидеров в Париже премьер-министр Словакии Роберт Фицо упомянул о готовности некоторых западных стран отправить свои войска в Украину. Тем не менее, политик не назвал конкретные страны, но предупредил, что это может повысить риск эскалации конфликта.