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Президент Гитанас Науседа заявил, что его не устраивает представленное на этой неделе Европейской комиссией (ЕК) предложение относительно верхнего предела цен на природный газ.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© ELTA / Andrius Ufartas

"Пока что решение, которое было предложено, не устраивает, потому что оно не поможет защититься даже в плане этого пика, имевшего место в прошлом. Условия установлены таким образом, что воспользоваться ими крайне сложно", — заявил Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Вильнюсе.

На этой неделе ЕК предложила установить потолок цены на газ в 275 евро за мегаватт-час (МВтч) для сделок ближайшего месяца на газовом хабе TTF (Нидерланды).

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Эксперты отмечают, что активация такого верхнего предела маловероятна — даже на пике цен на газ в конце августа потолок в 275 евро превышался всего несколько дней подряд.

"Наверное, лучшим показателем было бы то, что после решения Европейского совета цена на газ на рынке снизилась бы, и это было бы положительно воспринято рынком. Между тем на последние предложения, которые были положены на стол, рынок, к сожалению, отреагировал не так оптимистично, как на на решение Европейского совета", - сказал Науседа.

"И для меня это сигнал, показатель того, что нам еще нужно искать более эффективные способы помочь странам-членам пережить предстоящую трудную зиму", — добавил глава государства.

Он выразил надежду, что предложения ЕК будут улучшены на внеочередном заседании Совета министров энергетики Европейского союза, которое состоится в четверг.

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