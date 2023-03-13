Президент: Литва твердо поддерживает стремление Молдовы стать членом ЕС

"Литва решительно поддерживает и помогает Молдове на ее демократическом европейском пути. Солидарность стран Евросоюза с Молдовой особенно важна на фоне угрожающей политики России в регионе", – сказал президент.
Глава государства также обсудил с Майей Санду предстоящую встречу европейского политического сообщества, которая состоится 1 июня в Кишиневе, а также поддержку молдавских учреждений в укреплении их административных способностей.
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