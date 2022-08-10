"Два года назад белорусский народ решил бороться за свободную жизнь в демократической стране. Литва и ее народ твердо поддерживают это стремление. Начавшиеся в 2020 году массовые протесты изменили большую часть белорусского общества, которое необратимо встало на путь демократических ценностей", - говорится в письме президента Литвы.

В своем письме глава государства выразил уважение С.Тихановской и порадовался тому, что Вильнюс стал местом, где белорусское гражданское общество нашло безопасное убежище.

"Литовцы хорошо знают цену демократии, дорожат своей свободой и всегда поддерживают борьбу других народов за возможность строить демократическое общество. У литовского и белорусского народов общая история, поэтому поддержка демократического общества Беларуси имеет особое значение для Литвы", - отметил президент.

Руководитель страны подчеркнул право белорусов на проведение новых, свободных и честных выборов. По словам президента, весь Европейский союз согласен с тем, что необходимо положить конец всем репрессиям и освободить политических заключенных, а также обеспечить соблюдение принципов прав человека, демократии и верховенства закона.

Президент отметил, что Литва и впредь будет поддерживать реализацию этих устремлений, чтобы уже демократическая Беларусь смогла найти свое заслуженное место в европейской семье.