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В среду в Украине, в городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет, во время авиакатастрофы погибли 18 человек, в том числе трое детей и руководство МВД Украины (министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович). Президент Литвы Гитанас Науседа выражает соболезнования украинцам и говорит, что "Литва скорбит вместе с Украиной".
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
© ELTA / Josvydas Elinskas

"Печальные новости об авиакатастрофе в Броварах. Выражаю соболезнования близким жертв, президенту Владимиру Зеленскому и жителям Украины. Литва скорбит вместе с Украиной", – писал в среду в Twitter президент.

"Этот инцидент - еще одно трагическое последствие агрессии России в отношении Украины", – писал Науседа.

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