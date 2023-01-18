"Печальные новости об авиакатастрофе в Броварах. Выражаю соболезнования близким жертв, президенту Владимиру Зеленскому и жителям Украины. Литва скорбит вместе с Украиной", – писал в среду в Twitter президент.

"Этот инцидент - еще одно трагическое последствие агрессии России в отношении Украины", – писал Науседа.