Глава государства подчеркнул, что Литва верит в европейское будущее Грузии и готова помочь этой стране осуществить необходимые демократические реформы и рекомендации Европейской комиссии, говорится в сообщении Группа по вопросам коммуникации офиса президента.
"Литва решительно поддерживает гражданское общество Грузии на пути в Европу, свободу прессы и выражения мнений. Мы готовы делиться своим опытом евроинтеграции и помочь Грузии добиться прогресса, необходимого для дальнейшего сближения страны с ЕС. Однако для этого необходима и политическая воля руководства Грузии", - сказал президент во время телефонного разговора.
Глава Литвы также подчеркнул твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
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