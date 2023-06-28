Президент: Литва покупает две пусковые установки NASAMS для Украины

"Президент Украины неоднократно поднимал вопрос о возможной передаче Украине систем NASAMS, и сегодня между Литвой, Норвегией и компанией Kongsberg был подписан договор о том, что мы приобретем и передадим Украине две обновленные пусковые системы NASAMS, и они будут переданы Украине в ближайшее время", – сказал Г. Науседа во вторник вечером после визита в Гаагу.

"Это очень хороший знак — что даже в таких условиях, когда уже, так сказать, закрома опустели, мы все же находим возможности именно помочь своим друзьям. Помочь не на словах, а на деле", – сказал он.

По словам Г. Науседы, эта сделка является результатом долгосрочной работы, поскольку, по его словам, переговоры с руководством Норвегии и компанией Kongsberg о приобретении вооружений велись уже давно.